Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva lui Marius Țepeliga este sfașiata de durere, dupa moartea artistului. Andreea Neagoe a facut o postare induioșatoare pe rețelele de socializare. Iata ce videoclip trist a postat soția regretatului cantareț de manele!

- Au trecut trei saptamani de cand Mile Povan a murit. Familia lui sufera cumplit și cu greu iși poate accepta ca artistul nu mai este. Prin momente grele trece și iubita lui, Roxana, femeia care i-a fost alaturi in ultimii ani.

- Maine se implinesc trei saptamani de cand Mile Povan a murit. Familia poate accepta cu grele cele intamplate, iar iubita lui sufera cumplit. Cei doi erau impreuna de mai bine de zece ani. Roxana iși gasește cu greu liniștea.

- Vestea morții lui Mile Povan a fost un șoc pentru familia lui și, mai ales, pentru iubita artistului. Roxana a transmis un mesaj dureros, prin care a exprimat cat de tare a suferit in momentul in care a aflat ca Mile Povan s-a stins din viața.

- Moartea lui Mile Povan a lasat multa durere in sufletele celor care l-au iubit, dar a starnit și o mulțime de specualții, cu privire la cauza morții. S-a spus ca tragedia s-a produs din cauza pastilelor de slabit, insa iubita lui, Roxana, a dezmințit aceste zvonuri. Iata care a fost reala cauza a morții!

- Mile Povan a murit in cursul zilei de marți, 27 februarie 2024, și a sfașiat sufletele multor persoane. Anunțul tragic al decesului sau a adus tristețe in sufletele multor ascultatori ai muzicii populare, dar și in randul apropiaților. Carmen de la Salciua, una dintre colegele regretatului cantareț,…

- Au trecut aproape 24 de ore de la decesul subit al interpretului de muzica populara Mile Povan. Sunt momente triste pentru fanii muzicii populare, dupa ce regretatul cantareț de la noi și-a pierdut viața. Ce se știe pana acum despre moartea cantarețului? Iata primele declarații ale tatalui lui Mile…

- Moartea celor doi romani din Franța a lasat multa durere in familia lor. Fiul și tatal au fost zdrobiți de un perete, iar acum apropiații lor iși iau ramas bun de la ei. Fiica romanului este copleșita de durere și s-a filmat in lacrimi pe Internet. Alexandra nu iși mai gasește liniștea dupa tragedie.