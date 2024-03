Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dița a murit in urma cu cateva zile, in accidentul rutier cumplit din Vrancea. Moartea lui a lasat in urma multa durere, mai ales in cazul mamei sale, care este distrusa de suferința. Dupa accidentul rutier, femeia nu mai reușește sa iși gaseasca liniștea și a transmis mesaje dureroase pe rețelele…

- Vestea morții lui Mile Povan a fost un șoc pentru familia lui și, mai ales, pentru iubita artistului. Roxana a transmis un mesaj dureros, prin care a exprimat cat de tare a suferit in momentul in care a aflat ca Mile Povan s-a stins din viața.

- Moartea lui Mile Povan a lasat multa durere in sufletele celor care l-au iubit, dar a starnit și o mulțime de specualții, cu privire la cauza morții. S-a spus ca tragedia s-a produs din cauza pastilelor de slabit, insa iubita lui, Roxana, a dezmințit aceste zvonuri. Iata care a fost reala cauza a morții!

- Dupa ce și-a pierdut fiul intr-un accident de ATV, acum mama lui Gabi Stangau iși plange și soacra. Cele doua aveau o relație apropiata, mai ales ca femeia care i-a dat viața violonistului a ramas și vaduva.

- Familia lui Mile Povan nu iși poate reveni din șocul pierderii artistului. Astazi, cantarețul a fost condus pe ultimul drum de sute de persoane. Marius, fratele lui Mile Povan, a fost la un pas de a ceda astazi, la inmormantare, dupa ce i s-a facut rau.

- Au trecut aproape 24 de ore de la decesul subit al interpretului de muzica populara Mile Povan. Sunt momente triste pentru fanii muzicii populare, dupa ce regretatul cantareț de la noi și-a pierdut viața. Ce se știe pana acum despre moartea cantarețului? Iata primele declarații ale tatalui lui Mile…

- Ultimele zile au fost cumplite pentru apropiații lui Gabi Stangau. Violonistul a fost inmormantat ieri și, de departe, cele mai grele au fost pentru familia lui. Mama lui, Livia, și-a pierdut soțul, iar acum unul dintre baieți, iar surorile lui un om deosebit, dupa cum il descriu cele doua.

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.