Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Mile Povan a lasat multa durere in sufletele celor care l-au iubit, dar a starnit și o mulțime de specualții, cu privire la cauza morții. S-a spus ca tragedia s-a produs din cauza pastilelor de slabit, insa iubita lui, Roxana, a dezmințit aceste zvonuri. Iata care a fost reala cauza a morții!

- Cristina Pucean a postat un mesaj sfașietor, la 6 luni de cand a murit tatal ei. Dansatoarea este devastata de durere și trece prin momente foarte grele. Iata ce postare a facut iubita lui Bogdan de la Ploiești pe rețelele de socializare!

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj urmare a anunțului privind decesul opozantului rus Alexei Navalnii. Potrivit șefului statului, decesul lui in inchisoare este o reamintire clara a asupririi ingrozitoare a disidenților de catre regimul de la Kremlin, conform stiripesurse.md.…

- In urma cu o zi, un accident cumplit s-a produs in Sibiu. Un barbat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Andrei și-a pierdut viața, alaturi de bebelușul sau de un an. Familia lui este devastata de durere, iar vestea a șocat pe toata lumea.

- David Gail, actor in Beverly Hills 90210, a murit la 58 de ani. In popularul serial de televiziune a jucat rolul iubitului Brendei Walsh (Shannen Doherty). Vestea morții sale a fost confirmata de sora sa.

- Un accident ingrozitor s-a produs in Italia, in urma cu puțin timp. Doua mașini au intrat in coliziune, iar pe scaunul din dreapta al uneia dintre ele se afla Ionuț. Tanarul de 25 de ani a murit in condiții cumplite, in urma impactului. Vestea i-a sfașiat de durere pe apropiații lui.

- Tragedie la Aiud. Un agent din trupele SASS a murit, la doar 31 de ani. I s-a facut rau la ieșirea din unitate Un tanar de doar 31 de ani, agent operativ la SASS (Structura Asociata pentru Masuri de Securitate Speciala) din cadrul Penitenciarului Aiud, a murit subit. Vestea deosebit de trista a fost…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Dana Badea, iubita lui Alin, cunoscutul tiktoker de la noi, este insarcinata in patru saptamani. Anunțul a fost confirmat de mama tanarului. Iata declarația momentului care i-a surprins pe fanii cuplului!