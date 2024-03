Stiri pe aceeasi tema

- Maine se implinesc trei saptamani de cand Mile Povan a murit. Familia poate accepta cu grele cele intamplate, iar iubita lui sufera cumplit. Cei doi erau impreuna de mai bine de zece ani. Roxana iși gasește cu greu liniștea.

- Vestea morții lui Mile Povan a fost un șoc pentru familia lui și, mai ales, pentru iubita artistului. Roxana a transmis un mesaj dureros, prin care a exprimat cat de tare a suferit in momentul in care a aflat ca Mile Povan s-a stins din viața.

- Moartea lui Mile Povan a lasat multa durere in sufletele celor care l-au iubit, dar a starnit și o mulțime de specualții, cu privire la cauza morții. S-a spus ca tragedia s-a produs din cauza pastilelor de slabit, insa iubita lui, Roxana, a dezmințit aceste zvonuri. Iata care a fost reala cauza a morții!

- Cunoscutul cantareț Mile Povan a fost gasit in aceasta seara mort in locuința sa din zona UTA. Mihai Leric, cunoscut cu numele de artist, Mile Povan avea 31 de ani. Pe contul sau de Facebook, curg mesajele de condoleanțe de la prieteni: „Dumnezeu sa te odihneasca in pace frate bun ,intr-o zi o sa cantam…

- Actorul și comediantul Ewen MacIntosh, cel mai cunoscut pentru rolul sau de „Big Keith” din The Office, a murit la varsta de 50 de ani. O declarație a companiei sale de management Just Right Management spune: „Cu mare tristețe anunțam dispariția pașnica a iubitului nostru geniu al comediei Ewen MacIntosh.…

- Un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, care lucra ca taximetrist in Franța, Paris, a decedat, dupa ce a fost impușcat de doi barbați, care voiau sa ii fure mașina. Moldoveanul era originar din raionul Briceni. Astfel, familia acestuia solicita ajutor pentru repatrierea corpului.

- Astrologii au dezvaluit ce rezerva horoscopul zilei de 12 februarie 2024 pentru tine. Nativii nascuți in aceasta zodie vor avea conflicte cu membrii familiei. Vor trebui sa faca o schimbare pentru a restabili energia la punctul zero cu persoana iubita. Ce iți rezerva ziua de luni. Horoscopul zilei de…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…