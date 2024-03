Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Putin, varul președintelui rus Vladimir Putin, a murit, scrie presa din Rusia. Acesta implinise 91 de ani la sfarșitul lunii februarie. Acesta a fost inmormantat pe 10 martie. Evgheni Putin a lucrat mult timp ca urolog in Ivanovo. Mai tarziu s-a mutat in Suzdal. Potrivit Nexta, fiul lui Evgheni…

- Punct final intr-un dosar in care un șofer a fost judecat pentru ca a provocat decesul unui copilaș in varsta de numai 4 ani intr-un accident rutier care a avut loc in municipiul Suceava. Vasile Narcis Sofron a fost gasit vinovat pentru ucidere din culpa și a primit 2 ani și 6 luni de inchisoare, ...

- In urma cu o saptamana, Gabi Stangau a fost inmormantat. Familia sufera cumplit și cu greu iși poate reveni din șocul pierderii. Soția violonistului, Diana Berințan, este distrusa de durere. Decizia pe care a luat-o tanara de curand, dupa moartea barbatului iubit.

- Instanța a luat o decizie neașteptata! Spitalul din Suceava este obligat sa plateasca daune morale de aproape 1 milion de euro, dupa ce un bebeluș a murit. Copilul s-a stins din viața din cauza unei batcerii contactate in spital. Iata ce suma record vor primi parinții.

- Lordul Jacob Rothschild – finanțatorul și membru al familiei bancare Rothschild – a murit la varsta de 87 de ani, a anunțat astazi familia sa. El și-a inceput cariera in banca familiei, NM Rothschild & Sons, in 1963, inainte de a co-fonda grupul de asigurare J Rothschild de atunci, acum St James’s Place,…

- O moldoveanca a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce a murit inecata in raul din fața casei sale. Svetlana era stabilita in Germania și avea patru copii, care acum au ramas fara mama. Familia ei este devastata de durere dupa moartea femeii.

- In urma cu o zi, un accident cumplit s-a produs in Sibiu. Un barbat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Andrei și-a pierdut viața, alaturi de bebelușul sau de un an. Familia lui este devastata de durere, iar vestea a șocat pe toata lumea.

- Este doliu imens in lumea muzicii populare din Romania. Alina Popa, o cantareața de muzica populara din județul Gorj, s-a stins din viața la varsta de 23 de ani. Tanara se lupta de ceva timp cu o boala crunta. Familia și apropiații ei sunt acum devastați de moartea ei! Alina Popa, privighetoarea Gorjului,…