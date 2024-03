Stiri pe aceeasi tema

- Marius Țepeliga a murit in urma cu mai bine de o saptamana. In urma cu cateva zile, familia l-a condus pe ultimul drum. Soția și apropiații și-au dorit mai mult ca niciodata discreție in aceasta perioada.

- Lumea lautarilor este in doliu, dupa ce Marius Țepeliga a murit. S-a confruntat o buna perioada cu probleme grave de sanatate, iar in luna ianuarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, in urma careia a avut nevoie de sange. In cele mai grele momente, soția, Andreea, i-a fost alaturi.

- Actorul Kenneth Mitchell a murit dupa ce s-a luptat cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), ce este cunoscuta și sub numele de boala neuronilor motori, timp de mai bine de cinci ani. Familia sa l-a descris ca fiind „o opera de arta inspiraționala pentru toate inimile pe care le-a atins”, noteaza Mediafax.…

- Actorul Christian Oliver a murit impreuna cu cele doua fiice ale sale, dupa ce avionul privat in care se aflau s-a prabușit in Caraibe. Iata prima reacție a mamei fetelor și fosta soție a starului.

- Un barbat care purta un costum de Mos Craciun a murit dupa ce a cazut de la peste 20 de etaje, in timp ce escalada fatada imobilului in care locuia, la Celiabinsk, sub privirile familiilor care locuiesc in cladire, inclusiv sotia si copiii barbatului, reunite de sarbatori, relateaza Yahoo News.Barbatul,…