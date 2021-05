Iubita lui Elon Musk (48 de ani), muziciana Grimes (31 de ani), pe numele sau real Claire Elise Boucher, a fost spitalizata in urma unui atac de panica, relateaza E! News . Marți, 11 mai 2021, solista a dezvaluit in mediul online ca a ajuns la spital, in urma unui atac de panica. Elon Musk și iubita lui au aparut in ediția din 8 mai 2021 a emisiunii Saturday Night Live (SNL). Elon a gazduit ediția, iar Grimes a avut cateva replici in cadrul unui sketch. Miley Cyrus (28 de ani) s-a numarat de asemenea printre invitații speciali ai ediției. Iubita lui Elon Musk, spitalizata dupa un atac de panica…