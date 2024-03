Ce afacere de succes a dezvoltat Marisa Paloma după ce a câștigat ”Bravo, ai stil!” ”Cea mai stilata femeie din Romania”, conform titlului caștigat la singurul show de moda ”Bravo, ai stil” (Kanal D), jurații au prevestit ca Marisa Paloma va avea succes in ceea ce va face. Și au avut dreptate, insa acesta a reușit deocamdata in alt domeniu decat cel vestimentar. Spanioloaica cu origini romanești deține doua saloane de infrumusețare ce ii aduc venituri frumoase. Afacere care se bucura de clientele și pe care vrea sa o duca la alt nivel, o francizeaza. Ce afacere de succes a dezvoltat Marisa Paloma! ”Urmatorul pas este sa dezvolt bussines-ul, vreau sa fac franciza, avem 49 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rupte din filmele americane, in Salaj! Un tanar și-a rapit fosta iubita de le liceu Un tanar de 19 ani din Maramureș a mers la liceul din Salaj unde invața fosta iubita in varsta de 17 ani, a agresat-o fizic, dupa care a rapit-o. In doar cateva ore, polițiștii au dat de urma celor doi și…

- Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita Continue reading Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita at Tabu.

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Dorian Popa este foarte atașat de animalul lui de companie și are mare grija de el! Artistul este un „tata” responsabil! Iata cum il protejeaza cantarețul pe Chetlutzu cand ies ”ca baieții” in oraș! Va prezentam un video savuros. Paparazzii Spynews.ro, site-ul…

- Kamara și Gabriella Nastas au celebrat Ziua Indragostiților intr-un mod special. Cei doi au lansat o piesa impreuna, dar au deschis și prima lor afacere intr-un mall cunoscut din Capitala. Pentru artist și iubita lui a fost o zi de-a dreptul importanta, astfel și-au chemat toți prietenii la deschiderea…

- Ieri a fost zi de sarbatoare pentru Radu Dragușin! Fundașul roman al celor de la Tottenham a implinit frumoasa varsta de 22 de ani. Pe langa mesajele pe care noul jucator al formației engleze le-a primit, acesta și-a sarbatorit aniversarea intr-un mare fel. Iata cum a aratat ziua de naștere a lui Radu…

- Ovidiu Lipan Țandarica este cunoscut de intreaga țara, dar pe ea o ține departe de lumina reflectoarelor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu artistul și femeia alaturi de care acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste de ani buni. Cum…

- Viața Claudiei Iosif merge din ce in ce mai bine! Dupa desparțirea de Dorian Popa, Babs și-a construit propria casa, iar acum iși deschide un atelier. Vedeta are parte de inca o reușita dupa unul dintre cele mai grele momente din ultima perioada! Iata primele imagini cu noul proiect al Claudiei Iosif.