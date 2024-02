Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul TV a mers intr-un supermarket unde a descoperit ca banalul produs, folosit de romani mai ales in perioada postului, a ajuns sa fie un lux. Dan Negru spune: „Am gasit urzici romanești la 20 lei juma de kilogram. Adica vreo 7 euro/kg. Pentru ca Arghezi spunea : Romania nu e o țara, e o afacere”.„

- Un sunet din alte vremuri se aude tot mai des in casele romanilor. Vinilurile, strabunicii platformelor de streaming, sunt tot mai cautate de nostalgici si pasionati. Pretul unui disc retro poate ajunge chiar si pana la cateva sute de lei, insa experienta este unica, spun colectionarii. Muzica lautareasca,…

- Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din Romania. Ar lasa, insa, televiziunea pentru o candidatura la Primaria Timișoarei? Vedeta tv neaga ferm informațiile aparute in presa: „Nu candidez!”. „Ma ingrijoreaza sondajul unor partide in Timișoara in care apar cu vreo 45%. Ce…

- Prezentatorul TV Dan Negru a fost in vacanța in America, de unde s-a și dezlanțuit. Cu siguranța dispariția cash a fost unul din cele mai fierbinți subiecte ale anului 2023 in Romania, dupa ce Guvernul a limitat plațile cu bani numerar.Avertizat de amici ca in SUA totul merge pe numerar, Dan Negru…

- Dan Negru este de cateva zile in Statele Unite, iar acolo a intampinat diverse situații, pe care le-a impartașit cu urmaritorii lui de pe Instagram. „Știu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj, credea Creanga. Așa am pațit și eu zilele astea. Toata lumea in Romania se pricepe la mașini…

- Dan Negru, in varsta de 52 de ani, nu mai prezinta anul acesta Revelionul la TV. Prezentatorul a explicat de ce a luat aceasta decizie, dupa ce a moderat 25 de ani de revelioane.Timp de 25 de ani, Dan Negru a fost o prezența constanta și mult așteptata de romani, pe micile ecrane.„Romania are cu totul…

- Dupa ce aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a fost bun pentru Romania și ca se traia mai bine, potrivit unui sondaj recent, Dan Negru crede ca acest lucru este foarte probabil.Dan Negru a vorbit despre noua fața pe care o va avea comunismul in viitor, in Romania. Prezentatorul TV obișnuiește…

- Hidroelectrica a semnat astazi contractul cadru pentru transferul de afacere de la Uzina Constructoare de Mașini Reșița (UCMR), catre companie. Tranzacția vizeaza securizarea bazei de active a UCMR, unica in Sud-Estul Europei și esențiala in eficientizarea activitații de mentenanța și retehnologizare…