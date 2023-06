Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-au omagiat, luni, pe fostul prim-ministru Silvio Berlusconi, decedat in cursul diminetii, iar funeraliile de stat ale liderului politic italian sunt programate miercuri la Domul din Milano.

- Funeralii de stat ale fostului premier italian Silvio Berlusconi, care a murit luni la varsta de 86 de ani, urmeaza sa aiba loc - miercuri - la Domul din Milano, relateaza AFP, potrivit news.ro.Admiratori ai lui Silvio Berlusconi, infasurati in culorile Partidului sau Forza Italia (FI, dreapta) sau…

- Prim-ministrul italian, in patru randuri, Silvio Berlusconi, a fost diagnosticat cu leucemie, a declarat joi o sursa apropiata subiectului, la o zi dupa ce a fost internat la terapie intensiva cu probleme respiratorii. Prim-ministrul italian, in patru randuri, Silvio Berlusconi – o putere in politica…

