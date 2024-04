Schimbare importantă în funcţionarea Băncii de Export-Import a României, Eximbank Schimbare importanta in functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei, Eximbank, odata cu promulgarea de catre presedintele Klaus Iohannis a legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000. Aceasta din urma privește organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. Ordonanta de urgenta are rolul de a crea cadrul legal pentru prezentarea distincta, la nivel de reglementare, a activitatii desfasurate de EXIMBANK in nume si cont propriu si a activitatii promotionale efectuate in numele si pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta mentionata creeaza cadrul legal pentru prezentarea distincta, la nivel de reglementare, a activitatii desfasurate de EXIMBANK in nume si cont propriu si a activitatii promotionale desfasurate in numele si pe contul statului. In vederea reflectarii corecte a separarii activitatilor…

- Cabinetul Ciolacu va adopta joi, 4 aprilie, o HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Cheltuielile cu personalul la Romsilva, per total, raman aproximativ la valoarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 martie 2024, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (PL-x 594/22.10.2018), care a devenit Legea 51/2024. Potrivit noii legi, „in cazul accidentelor…

- Actul normativ prevede instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare in domeniul gestionarii fondurilor europene aferente politicii de coeziune 2021-2027, care au drept scop asigurarea accesului facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv si simplificat la fondurile externe nerambursabile,…

- Actul normativ promulgat are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.152/1999, astfel incat schimbul de locuinta sa poata fi realizata in orice moment, in perioada de valabilitate a contractului de inchiriere, precum si trecerea cheltuielilor pentru intretinere, reparatii curente, reparatiile…

- Iohannis a promulgat legea care aproba majorarea limitei Programului „Anghel Saligny”, prin suplimentarea bugetului alocat initial pentru a asigura accesul la servicii esentiale populatieiPresedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2022…

- Guvernul adopta un act normativ care ii vizeaza pe toți beneficiarii de lemn de foc. Guvernul Romaniei vine in sprijinul beneficiarilor de lemn de foc, introducand masuri noi conform Ordonanței de Urgența nr. 166/2022, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (51)…