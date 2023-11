Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit duminica, 12 noiembrie, despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, in timpul unui interviu acordat postului american de televiziune NBC, scrie agenția AFP, preluata de Agerpres.Netanyahu a fost intrebat…

- Semnal de peste ocean! SUA considera ca Hamas nu va putea conduce Gaza dupa conflictCasa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Statele Unite au propus sambata un proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU care spune ca Israelul are dreptul de a se apara si cere Iranului sa nu mai exporte arme catre ”militii si grupuri teroriste care ameninta pacea si securitatea in regiune”, transmite Reuters, conform news.ro.Proiectul…

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Antony Blinken isi va prelungi turneul in Orientul Mijlociu si se va intoarce luni in IsraelSecretarul de stat american, Antony Blinken, se va intoarce luni in Israel, prelungind cu o zi turneul sau in Orientul Mijlociu, a anuntat un inalt oficial al Departamentului de Stat, in timp ce Israelul se…

- Rasturnare de situație: Arabia Saudita abandoneaza acordul cu Israel și trece la masa Iranului (surse)Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a legaturilor cu Israelul, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…

- La doi ani de la terminarea Celui De-al Doilea Razboi Mondial, ca reparație morala, Occidentul, in frunte cu Statele Unite ale Americii, acordau israelienilor un teritoriu, acesta devenind ulterior statul Israel. Totul incepea in 1946, cand aceste teritorii erau preponderent ocupate de palestinieni.…