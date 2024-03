Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au "acceptat practic" o propunere de incetare a focului de șase saptamani in Gaza, a declarat sambata un inalt oficial al administrației Biden, transmite CNN. De cealalta parte, Hamas nu a fost inca de acord cu o "categorie definita ca ostatici vulnerabili".Cele șase saptamani de incetare…

- Presedintele Joe Biden a declarat luni ca are „speranta” ca o incetare a focului in Fasia Gaza va avea loc „pana lunea viitoare”, in timp ce discutiile continua in vederea unui acord care sa includa eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas, informeaza AFP. „Consilierul meu pentru securitate nationala…

- Hamas vrea sa negocieze o „incetare completa a focului” cu Israelul in Fasia Gaza inainte de orice acord, nu doar un „armistitiu temporar”, a declarat luni un inalt oficial al miscarii islamiste palestiniene. Un proiect de acord a fost intocmit de țarile care s-au implicat in medierea conflictului -…

- Egiptul anunta ca a inaintat o propunere pentru a pune capat conflictului dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza, care include trei etape, care se incheie cu o incetare a focului. Acum așteapta raspunsuri cu privire la plan. Surse egiptene de securitate au declarat ca propunerea include o incetare a…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Israelienii au informat SUA ca au inceput sa „testeze cu atentie” inundarea unora dintre tunelurile din Gaza cu apa de mare pentru a testa capacitatea de a degrada reteaua de tuneluri la scara mai mare, a declarat marti un oficial american pentru CNN. Presedintele american Joe Biden a fost intrebat…

- Guvernul israelian l-a acuzat, sambata, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca este de partea Hamas, in contextul in care inaltul oficial portughez a cerut o incetare a focului in Gaza, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Statele Unite au continuat sa preseze Israelul sa faca mai mult pentru a proteja civilii palestinieni in timpul unei ofensive violente impotriva militantilor Hamas in Gaza, chiar daca Washingtonul a respins prin veto o cerere a Consiliului de Securitate al ONU privind o incetare imediata a focului,…