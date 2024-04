Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas urmeaza sa fie reluate duminica la Cairo, informeaza media egipteana pro-guvernamentala Al-Qahera News, apropiata serviciilor de securitate egiptene, transmite AFP. "O sursa din cadrul serviciilor de securitate egiptene a confirmat pentru Al-Qahera…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni, dupa mai bine de cinci luni de razboi intre Israel si gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza, prima sa rezolutie prin care cere o „incetare imediata a focului” in enclava palestiniana, un apel blocat de mai multe ori de Statele Unite, care de data aceasta…

- Doua zile de discuții la Cairo intre Hamas și mediatorii egipteni și qatarezi in vederea unui acord de incetare a focului in Fașia Gaza au luat sfarșit marți, 5 martie, fara vreun progres decisiv, transmite Reuters din Cairo. Bassem Naim, inalt oficial al Hamas, a declarat ca mișcarea islamista palestiniana…

- Washingtonul a afirmat ca un acord de incetare a focului este deja "pe masa", fiind aprobat de Israel si asteptand doar o semnatura din partea militantilor, relateaza Reuters preluat de News.ro.Dupa sosirea delegatiei Hamas, un oficial palestinian a declarat pentru Reuters ca acordul "nu a fost inca…

- Israelul a acceptat "mai mult sau mai putin" un acord de armistitiu in Fasia Gaza, in prezent mingea aflandu-se "in terenul Hamas", a declarat sambata un responsabil american, in timp Statele Unite au inceput sa parasuteze ajutor umanitar in teritoriul palestinian, relateaza AFP, citat de AGERPRES.…

- Președintele american Joe Biden și emirul Tamim Bin Hamad Al-Thani al Qatarului au discutat despre „incidentul tragic și alarmant” din Gaza și despre necesitatea unui acord de incetare a focului a declarat joi Casa Alba.

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a declarat marți ca a dat un raspuns in privința unei propuneri de acord de incetare a focului pentru Gaza, iar Statele Unite(SUA) au spus ca cred ca este posibila o ințelegere, transmite Reuters, preluat de aktual24.ro. Detaliile privind raspunsul Hamas nu au fost…

- Șeful biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a anuntat marti, la Dubai, ca organizația islamista palestiniana va analiza o propunere de incetare a focului primita dupa discutiile purtate la Paris de catre oficiali ai Egiptului, Israelului, Statelor Unite și Qatarului.