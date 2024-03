Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista in lumea modei din New York, odata cu vestea trecerii in neființa a unei figuri emblematice. Excentrica Iris Apfel a murit vineri, la venerabila varsta de 102 ani. Anunțul trist a fost facut de contul ei oficial de pe rețeaua de socializare Instagram, conform AFP.

- Fotograful Dmitri Markov a murit la varsta de 41 de ani. Acest lucru a fost anunțat de publicația „Provincia Pskov”, care citeaza postarile de pe rețelele de socializare ale prietenilor sai, scrie Meduza. Markov este autorul unei fotografii devenita simbol al persecuției lui Alexei Navalnii, iar vestea…

- Creatorul de moda campinean Delia Lazar s-a stins din viața luni, in Campina. Avea doar 42 de ani.Delia Lazar a fost o femeie puternica, mama a trei baieți, un om extrem de bine ancorat in realitate, pentru care meseria de designer a fost una vocaționala, la baza ei stand talentul, pasiunea și creativitatea,…

- Ryan O’Neal, celebru pentru interpretarea sa in „Love Story”, s-a stins la varsta de 82 de ani, conform declarației facute vineri de catre fiul sau, Patrick O’Neal, pe Instagram, noteaza Reuters. “Ca ființa umana, tatal meu a fost cat se poate de generos”, a scris Patrick. “Și cea mai amuzanta persoana…

