- Actorul american Mike Heslin, care apare in serialul „Special Ops: Lioness”, a murit la varsta de 30 de ani, anunta pe Instagram sotul sau Nicolas James Wilson, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Elena nu are liniște de cand medicii i-au spus ca fetița ei a murit, dupa 6 zile de la naștere! Femeia nu a primit nici macar un certificat de deces. Ce a marturisit mama indurerata, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un accident ingrozitor s-aprodus in Suceava. Un biciclist a murit pe șosea, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Impactul cu mașina i-a fost fatal barbatului. Medicii nu au mai putut sa il salveze din cauza ranilor foarte grave. Victima a fost gasita moarta pe marginea strazii.

- Ingrijorat, acesta s-a dus la spital, unde a aflat cu groaza ca suferea de cancer. Medicii au descoperit ca tanarul avea o tumoare foarte rara și care reprezinta doar 0,02% din toate tipurile de cancer. Mai exact, este vorba despre o tumoare care ataca oasele, iar apoi se raspandește la țesuturile…

- Actorul britanic Ian Gelder, care l-a interpretat pe Kevan Lannister in serialul Game of Thrones, a murit luni, 6 mai, de cancer, la varsta de 74 de ani.Cariera actorului britanic s-a intins pe parcursul a zeci de ani si a inclus roluri in Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill…

- In prima zi de Paște a avut loc un accident cumplit in Galați. Un polițist care se afla pe o motocicleta a fost lovit din plin de un șofer neatent, care a intors fara sa se asigure. Medicii sosiți la fața locului nu au avut vești bune cu privire la viața barbatului de doar 34 de ani.

- Eva Evans, celebra TikTokerița și vedeta in ascensiune a scenei rețelelor de socializare, a murit tragic la varsta de 29 de ani. Vestea a fost confirmata de sora ei Lila Joy printr-o postare pe Instagram pe 21 aprilie. Lila a declarat in mod expres: „Ieri, familia mea a primit vestea ca dulcea, fabuloasa,…

- In inima Brașovului, un incident tragic a tulburat liniștea orașului. O adolescenta a murit, dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuințe. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.