Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty a murit la varsta de 53 de ani. Actrița din serialul Beverly Hills 90210 a murit dupa o lupta indelungata cu cancerul de san. „Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sambata, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul dupa mulți ani”, a confirmat publicista de multa vreme…

- Actorul american Mike Heslin, care apare in serialul „Special Ops: Lioness”, a murit la varsta de 30 de ani, anunta pe Instagram sotul sau Nicolas James Wilson, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Un ofiter de politie in varsta de 61 de ani a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier in timp ce il escorta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care revenea de la meciul nationalei ungare cu Scotia, de la Euro-2024, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Echipa…

- Donald Sutherland, actorul enigmatic a carui cariera lunga a cuprins filme precum „The Dirty Dozen” și „The Hunger Games”, a murit, a anunțat joi fiul sau. Avea 88 de ani. Cu inima grea, va spun ca tatal meu, Donald Sutherland, a murit , a scris actorul Kiefer Sutherland pe X. Personal cred ca a fost…

- Actrița Anouk Aimee, frumoasa și sofisticata franțuzoaica ce a incantat filmele lui Federico Fellini, Jacques Demy, Sidney Lumet, Bernardo Bertolucci și Claude Lelouch, a murit. Avea 92 de ani, scrie presa internaționala. Fiica lui Aimee a transmis intr-o postare pe Instagram ca starul a murit acasa,…

- Marea actrita franceza Anouk Aimee, cunoscuta mai ales pentru rolul sau alaturi de Jean-Louis Trintignant in filmul "Un barbat si o femeie" din 1966, a murit la varsta de 92 de ani, a anuntat marti fiica sa. Curtata de-a lungul anilor de cei mai mari regizori, ea a filmat inclusiv in Romania, potrivit…

- Cum s-a intamplat accidentulFuncționara, in varsta de 56 de ani, se intorcea din oraș impreuna cu o colega de serviciu, dupa ce petrecusera impreuna. Ajunse in parcare, femeia a coborat din autoturismul condus de prietena ei. In acel moment, șoferița a facut o greșeala fatala: a confundat pedalele,…

- Razboiul din Ucraina face victime și in randul sportivilor de performanța. Un dublu campion european s-a stins chiar pe frontul de lupta. Citește și: Vaccinul anti-COVID al AstraZeneca, retras de la comercializare de catre Comisia Europeana Halterofilul Oleksandr Pielieshenko, care a participat la Jocurile…