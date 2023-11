Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce razboiul dintre Israel si Hamas, aliatul palestinian al Hezbollahului, reverbereaza in tot Orientul Mijlociu, riscul unui razboi intre Hezbollah si Israel ramane mai mare decat oricand de la ultimul lor mare conflict din 2006. Analistii spun ca gruparea siita ar putea escalada, daca Hamas…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un atac la adresa Statelor Unite, afirmand ca decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion american aflat in Mediterana arata ca Washingtonul vrea sa comita „masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. Secretarul american al apararii Lloyd…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Iranul a lansat joi un apel catre "tarile musulmane si arabe" sa faca front comun impotriva Israelului, in timp ce lideri occidentali, cu presedintele Joe Biden in frunte, au avertizat Teheranul "sa fie atent" si sa nu extinda dincolo de Gaza razboiul care a facut deja mii de morti si de raniti, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat "metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fasia Gaza, relateaza News.ro.Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, denunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce armata israeliana a lansat miercuri noi raiduri in…

- Gruparea terorista Hamas a convins Israelul ca nu este interesat de razboi, a declarat luni o sursa apropiata organizației teroriste pentru agenția de presa Reuters. Hamas a desfașurat o campanie de ani de zile pentru a pacali Israelul sa creada ca grupul nu dorește un conflict armat și ca ar putea…