- "Indemnam toate partile implicate la retinere. Contam pe statele din regiune pentru a gasi o solutie la problemele existente, prin mijloace politice si diplomatice", adauga ministerul sud intr-un comunicat.Iranul a lansat sambata peste 200 de drone si rachete impotriva Israelului, ca raspuns la un bombardament…

- „Lumea nu iese din casa, școlile s-au inchis, gradinițele nu merg, așteptam sa vedem ce o sa fie cu partea de aparare.Cand ies pe strada, ies cu frica, deja de ieri de la 11 seara au anunțat oamenii sa se pregateasca cu lucruri acasa și cine nu are unde sa se ascunda sa iși gaseasca un loc pentru ca…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU este in curs de desfasurare la New York, dupa ce sambata noaptea Iranul a atacat pentru prima data direct Israelul, informeaza Rador Radio Romania.

- De la inceputul lui aprilie si in urma unui atac israelian la Damasc, in Siria, situatia este mult mai tensionata in regiune. Acest atac israelian vizand Consulatul Iranului la Damasc s-a soldat cu 16 morti, inclusiv sapte membri ai Corpului Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a republicii islamice,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a intalnit cu omologii sai din Iran, Turcia și Liban inaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de marți, pentru a discuta despre Orientul Mijlociu, a transmis ministerul rus de externe, informeaza Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York, urmand sa participe la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Presa de stat de la Moscova subliniaza faptul ca avionul in care s-a aflat delegația condusa de Lavrov a zburat pe “ruta de nord”, evitand sa survoleze “țarile neprietenoase”,…