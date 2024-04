Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a oferit o prima reacție dupa ce Iranul a atacat Israelul. Aceasta vine din partea reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski. Prim-adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski a declarat ca escaladarea conflictului dintre Iran și Israel ar putea duce…

- Din nefericire pentru restul omenirii, aceasta nu va fi salvata de elita, potrivit lui Harari. In schimb, vor fi lasați sa se "inece".Harari, al carui al doilea prenume se intampla sa fie Noe, are o lunga istorie de avertismente cu privire la "Arca lui Noe tehnologica" care, in opinia sa, este destinata…

- Pompierii bucureșteni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament la etajul 3, pe Bulevardul Gara Obor, sectorul 2, municipiul București.La sosirea fortelor, incendiul s-a manifestat cu flacara deschisa și cu degajari de fum, in interiorul apartamentului, cu extindere la fatada cladirii.Fumul…

- „Lumea nu iese din casa, școlile s-au inchis, gradinițele nu merg, așteptam sa vedem ce o sa fie cu partea de aparare.Cand ies pe strada, ies cu frica, deja de ieri de la 11 seara au anunțat oamenii sa se pregateasca cu lucruri acasa și cine nu are unde sa se ascunda sa iși gaseasca un loc pentru ca…

- VIDEO: Iranul a lansat un atac major asupra Israelului. Reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU Iranul a lansat sambata noaptea un atac major asupra Israelului, lansand sute de drone, rachete de croaziera și rachete balistice. „Marea majoritate” a fost interceptata fara consecinte grave,…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi dupa ce Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete impotriva statului evreu, ca raspuns la o lovitura impotriva consulatului iranian din Damasc, a anuntat presedintia malteza a Consiliului, relateaza AFP,…

- UPDATE – Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi dupa ce Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete impotriva statului evreu, ca raspuns la o lovitura impotriva consulatului iranian din Damasc, a anuntat presedintia malteza a Consiliului, relateaza…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a marcat implinirea a doi ani de cand Rusia a lansat o invazie la scara larga in tara vecina, Ucraina, informeaza Rador Radio Romania. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca acest conflict reprezinta "o rana deschisa in inima Europei".…