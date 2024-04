Lufthansa îşi suspendă zborurile către şi de la Teheran ”din cauza situaţiei actuale în O.Mijlociu” De la inceputul lui aprilie si in urma unui atac israelian la Damasc, in Siria, situatia este mult mai tensionata in regiune. Acest atac israelian vizand Consulatul Iranului la Damasc s-a soldat cu 16 morti, inclusiv sapte membri ai Corpului Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a republicii islamice, potrivit unui ONG. ”Regimul malefic a facut o greseala (…). El trebuie sa fie pedepsit si va fi”, a amenintat ayatollahul Ali Khamenei intr-un discurs transmis in direct cu ocazia Eid al-Fitr, sarbatoarea care marcheza luna postului musulman al Ramadanului. Ministrul israelina de Externe Israel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

