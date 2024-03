Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi palestinieni si palestiniene din Fasia Gaza sunt tinta unui program secret de recunoastere faciala - Blue Wolf - al armatei israeliene, care colecteaza imagini ale persoanelor fara consimtamantul acestora in scopul unei supravegheri generalizate a populatiei, dezvaluie intr-o ancheta jurnalistica…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Israelul ar trebui sa renunte la controlul asupra Fasiei Gaza odata ce razboiul impotriva Hamas se va termina, informeaza vineri dpa, conform Agerpres. Intrebata cine ar trebui sa fie responsabil in Fasia Gaza dupa incheierea razboiului,…

- Francesca Albanese, experta Națiunilor Unite care a publicat raportul in care afirma ca exista motive rezonabile pentru a crede ca Israelul a comis "acte de genocid" in Fașia Gaza in timpul campaniei sale militare impotriva Hamas a declarat miercuri, 27 martie, ca a primit amenințari pe tot parcursul…

- Numirea unui apropiat al lui Mahmoud Abbas in postul de premier palestinian va „intari diviziunile” si demonstreaza „deconectarea Autoritatii Palestiniene de la realitate”, au denuntat vineri Hamas, Jihadul Islamic si alte grupari, transmite AFP. Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas,…

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, ”peste 25.000” de femei si copii palestinieni au fost ucisi, estimeaza seful Pentagonului si spionajul american, relateaza AFP, citat de news.ro. Aceasta este prima estimare independenta, in contextul in care Ministerul Sanatatii al Hamas a fost cel care…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Gaza si a deschide calea catre crearea unui stat palestinian, a dezvaluit ieri ziarul britanic Financial Times (FT), citat de EFE, potrivit Agerpres și Hotnews. Initiativa a fost prezentata de ministrul…