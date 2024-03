Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe Annalena Baerbock a declarat joi ca Israelul ar trebui sa renunte la controlul asupra Fasiei Gaza odata ce razboiul impotriva Hamas se va termina, informeaza vineri dpa, preluat de Agerpres.

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a indemnat duminica Israelul si miscarea palestiniana islamista Hamas sa accepte concesii in cadrul negocierilor care au loc in Qatar cu privire la razboiul din Gaza si sa convina asupra unui armistitiu, informeaza dpa. Semiluna rosie palestiniana a…

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja…

- Uniunea Europeana a avertizat luni, 19 februarie, Israelul sa nu lanseze o ofensiva militara in Rafah, despre care miniștrii de externe ai blocului comunitar au spus ca ar crea un dezastru pentru cei aproximativ 1,5 milioane de refugiați inghesuiți in orașul de la marginea sudica a Fașiei Gaza, relateaza…

- Cairo a informat Israelul ca va suspenda Acordurile de la Camp David, care in anul 1979 au pus capat indelungatelor conflicte dintre cele doua tari, daca statul evreu ii va forta, printr-o ofensiva militara, pe palestinienii din Fasia Gaza sa treaca granita in Egipt, scrie luni, 12 februarie, agentia…

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Gaza si a deschide calea catre crearea unui stat palestinian, a dezvaluit ieri ziarul britanic Financial Times (FT), citat de EFE, potrivit Agerpres și Hotnews. Initiativa a fost prezentata de ministrul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat din nou ca nu este de acord cu inființarea unui stat palestinian, la cateva ore dupa o convorbire la telefon cu președintele american Joe Biden, in urma careia, liderul de la Casa Alba a spus ca Netanyahu ar putea totuși sa accepte ideea, relateaza…

- Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a cerut duminica, 31 decembrie, intoarcerea coloniștilor evrei in Fașia Gaza dupa incheierea actualului razboi și a declarat ca populația palestiniana din enclava ar trebui sa fie incurajata sa emigreze, informeaza agenția France Presse, preluata de…