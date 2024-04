Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe a promis joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca Teheranul va face Israelul sa "regrete" orice atac impotriva tarii sale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- A fost o rafuiala sangeroasa intre doua grupari teroriste din Siria! Un lideri jihadisti al ultimului bastion rebel din Siria, Abu Maria al-Qahtani, cofondatorul Frontului Al-Nusra, a fost ucis intr-un atac sinucigas. Atentat sinucigaș intre teroriști, in Siria! Unul dintre liderii jihadisti ai Frontului…

- Unul dintre liderii jihadisti istorici ai ultimului bastion rebel din Siria, Abu Maria al-Qahtani, cofondatorul Frontului Al-Nusra, a fost ucis intr-un atac sinucigas, au anuntat vineri organizatia sa si Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), noteaza AFP. Gruparea Hayat Tahrir al-Sham…

- Palestinienii vor sa primeasca statutul de membru cu drepturi depline al ONU in luna aprilie. Ei cer Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa impuna dezbaterea și votul pe ordinea de zi a unei ședințe luna aceasta, potrivit jurnalul.ro. Mișcarea ar putea fi votata de SUA, aliatul Israelului.…

- Palestinienii vor sa primeasca statutul de membru cu drepturi depline al ONU in luna aprilie. Ei cer Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa impuna dezbatera și votul pe ordinea de zi a unei ședințe luna aceasta. Mișcarea ar putea fi votata de SUA, aliatul Israelului.

- Francesca Albanese, experta Națiunilor Unite care a publicat raportul in care afirma ca exista motive rezonabile pentru a crede ca Israelul a comis "acte de genocid" in Fașia Gaza in timpul campaniei sale militare impotriva Hamas a declarat miercuri, 27 martie, ca a primit amenințari pe tot parcursul…

- Cererea ONU de incetare a focului in Gaza provoaca cea mai puternica confruntare intre SUA și Israel de la inceputul razboiului. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a emis luni prima sa cerere de incetare a focului in Gaza, iar SUA au provocat furia Israelului prin abținerea de la vot, scrie…

- Franta a anuntat joi ca lucreaza la un proiect de rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU privind conflictul din Fasia Gaza, care merge dincolo de un apel la o incetare imediata a focului, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Consideram ca este timpul sa luam noi initiative la Consiliul de Securitate…