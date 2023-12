Iordania susține că a dejucat un complot pus la cale de contrabandiști din Siria cu legături în Iran Un complot in care ar fi implicați zeci de contrabandiști din Siria care au complicitați cu Iranul, aceștia izbutind sa treaca granița cu lansatoare de rachete, mine antipersonal și explozibili, a fost dejucat luni, a anunțat armata iordaniana. Armata iordaniana a informat ca a dejucat, luni, un complot in care ar fi implicate zeci de persoane infiltrate din Siria, care au complicitați cu Iranul, acestea izbutind sa treaca granița cu lansatoare de rachete, mine antipersonal și explozibili, relateaza Reuters. Conform presei iordaniene, armata a aruncat in aer un vehicul incarcat cu explozibili,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au transmis joi ca Hamas a lansat mai multe rachete asupra Israelului dintr-o zona desemnata drept "zona umanitara" in sudul Fasiei Gaza, publicand in acelasi timp dovezi ce ar atesta traiul de lux al liderilor gruparii islamiste palestiniene.

- Linia frontului se muta: Israelul și Hezbollahul dau lupte grele la granița / rachete lansate din ambele tabereHezbollah si Israelul au facut sambata schimb de focuri cu rachete in zonele din apropierea granitei israeliene si libaneze, au declarat oficialii de ambele parti, in cea mai recenta izbucnire…

- Soldații israelieni au gasit un tunel folosit de militanții Hamas la spitalul Al Shifa din Gaza, a declarat armata, in timp ce ONU și-a exprimat ingrijorarea ca niciun ajutor nu va fi livrat vineri palestinienilor prin punctul de trecere Rafah, scrie Reuters. Armata a publicat o inregistrare video care…

- Baza aeriana Ain al-Asad, care gazduieste fortele americane si alte forte internationale in vestul Irakului, a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete. Armata irakiana a declarat ca a inchis zona din jurul bazei si a inceput o operatiune de cautare. Nu era inca clar daca atacurile au provocat victime…

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de acțiune Ucrainei a fost o greșeala grava care va avea consecințe serioase, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, potrivit agenției Reuters.

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au fost lansate rachete din Siria, sambata seara, spre nordul Israelului, dar dau asigurari ca raspund cu focuri de artilerie indreptate catre sursa acestor tiruri, relateaza presa israeliana, conform news.ro.IDF nu a precizat cate rachete au fost…

- IDF nu a precizat cate rachete au fost lansate din Siria. Sirenele au sunat in Alma, in apropiere de granita cu Libanul, si in Avnei Eitan, in Platoul Golan, aproape de granita cu Siria. Potrivit Jerusalem Post, cel putin o racheta a fost interceptata dupa ce a fost lansata din Siria spre Inaltimile…

- Armata ucraineana a anuntat, sambata, ca a ucis sau a ranit “comandanti de rang inalt” ai marinei ruse in atacul sau din ziua precedenta impotriva sediului Flotei Marii Negre din Sevastopol, in Crimeea anexata, relateaza AFP, citata de news.ro. “Detaliile atacului vor fi dezvaluite cat mai curand…