Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a cerut Statelor Unite sa "stea departe" de operatiunea lansata simbata seara impotriva Israelului, care este "raspunsul" sau la atacul impotriva consulatului iranian din Damasc, relateaza AFP. "Acesta este un conflict intre Iran si regimul israelian asasin, de care Statele Unite TREBUIE SA STA…

- Iranul a lansat peste 100 de drone inarmate spre Israel ca represalii la un presupus atac israelian in Damasc care a ucis mai multi comandanti iranieni de rang inalt. Fortele de Aparare ale Israelului au confirmat ca Iranul a lansat rachete balistice in cadrul atacului sau. Potrivit rapoartelor externe,…

- Fortele americane pozitionate in Orientul Mijlociu doboara drone iraniene care vizeaza Israelul, a declarat sambata un oficial al Departamentului de Aparare al SUA, in timp ce Iranul a anuntat ca a lansat drone si rachete asupra Israelului, relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Este de așteptat ca Iranul sa atace Israelul in urmatoarele 24 pana la 48 de ore, anunța Wall Street Journal. Atacul, care este vazut de Teheran drept un raspuns la un atac al Israelului asupra ambasadei iraniene din Damasc, nu a avut loc, dar mai multe surse din serviciile de informații americane au…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de intariri in Orientul Mijlociu, pe masura ce temerile se intensifica in regiune cu privire la o riposta a Iranului impotriva Israelului, acuzat de o lovitura impotriva consulatului iranian la Damasc, relateaza AFP. „Desfasuram mijloace suplimentare in regiune…

- Mișcarea islamista Hezbollah, sustinuta de Iran, a anuntat vineri, 12 aprilie, ca a lansat "zeci de rachete" asupra unor pozitii israeliene, ca raspuns la atacurile israeliene in sudul Libanului, informeaza Agerpres preluand AFP.Luptatorii Hezbollah au transmis ca atacat "pozitii de artilerie inamice…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a acuzat luni Statele Unite ca au aprobat o lovitura mortala atribuita Israelului care a distrus recent consulatul Iranului la Damasc, la scurt timp dupa inaugurarea unui nou consulat in capitala Siriei. Raidul a distrus consulatul iranian…

- Iranul a condamnat „cu putere” loviturile intreprinse in cursul noptii de Statele Unite, denuntand „o incalcare a suveranitatii Siriei si Irakului”. De asemenea, Siria și Irak au denunțat atacul SUA, spunand ca securitatea regiunii este „pe marginea prapastiei”.