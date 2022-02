Ion Cristoiu dezvăluie strategia infailibilă: Rusia poate învinge Ucraina fără a trage un foc de armă Ion Cristoiu: Nu stiu daca Rusia va invada sau nu Ucraina. Stiu insa ca la un moment dat nu va fi nevoie de nici o invazie. Victima a isteriei facute si intretinute de liderii occidentali, de presa occidentala, Ucraina se va prabusi economic. Daca ar fi sa credem presei occidentale, miercuri, 16 februarie 2022, Rusia va invada Ucraina. Ora n-a fost data, dar, daca-i vorba de atacarea unei tari, cel mai eficient e atacul de la miezul noptii. Banuind ca invazia va declansa un Razboi nuclear, ca orice Razboi nuclear, incheiat in citeva ore, daca nu mai putin, tare ne bate gindul ca acesta e ultimul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercenari rusi cu legaturi cu spionii Moscovei si-au sporit prezenta in Ucraina in ultimele saptamani, alimentand temeri in randul anumitor state membre ca Rusia ar putea incerca sa fabrice un pretext pentru o invazie, au declarat trei surse occidentale din domeniul securitatii, relateaza luni Reuters.…

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, a anuntat sambata agentia de presa RIA.„Incepand de maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa nu zboare ...deasupra acestei zone si sa planifice din timp rutele…

- In timp ce Rusia a pregatit 70 la suta din armata necesara unei invazii la scara larga in Ucraina, iar avioane cu militari americani continua sa soseasca in Polonia, Presedintia de la Kiev considera ca sansele de a gasi o solutie diplomatica la criza cu Moscova sunt

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a asigurat ca țara sa nu vrea razboi, in contextul acuzațiilor occidentale despre pregatirile pentru invadarea Ucrainei, negate de Rusia. „Daca depinde de Federația Rusa, nu va fi razboi, nu vrem razboaie”, a declarat fara ambiguitate șeful diplomației ruse,…

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat, miercuri, ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, care susține ca exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. “Cred ca este…

- Riabkov a spus ca SUA nu ar trebui sa fie ingrijorate de viitoarele manevre comune ruso-belaruse, invitandu-le „sa se concentreze asupra caii diplomatice” de rezolvare a crizei legate de Ucraina.Rusia a transferat trupe saptamana aceasta in Belarus inainte ca Minskul sa anunte exercitii comune preconizate…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax. La manevre vor participa circa 1200 de militari si peste 250 de vehicule terestre si aeronave, in Crimeea - teritoriu ucrainean anexat de Rusia in 2014…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…