Soft pentru estimarea distrugerilor de clădiri în război, creat la Universitatea din Galați Estimarea distrugerilor provocate de in razboi de atacurile cu drone și rachete sau bombardamente poate fi realizata cu ajutorul unei aplicații create de un student de Facultatea de Inginerie a Universitații din Galați A aparut un soft pentru estimarea distrugerilor de cladiri in razboi! In conflictul armat declanșat de Rusia in Ucraina au fost provocate distrugeri imense in special prin atacurile cu rachete și drone asupra zonelor rezidențiale, dar și asupra unor capacitați de producție industriala sau obiective de infrastructura de transport de marfuri și data fiind amploarea acestor distrugeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ionuț Razvan Mihai, un student la Facultatea de Inginerie din Galați, a dezvoltat un program prin intermediul caruia pot fi evaluate rapid și precis distrugerile suferite de imobile in timpul unui conflict armat, dar ofera și o estimare a costurilor pentru refacerea sau reconstrucția acestora

