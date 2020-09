Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au loc discuții privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online. Nu s-au luat decizii clare, astfel ca inceputul anului școlar, preconizat a fi cel mai dificil de pana acum, este din nou bulversat…

- Linia Telverde 0800.672.031 va fi pusa la dispozitia elevilor, studentilor si parintilor, in vederea obtinerii de informatii privind reluarea/desfasurarea procesului instructiv-educativ, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației. Articolul Tel Verde pus la dispoziție de Ministerul Educației.…

- Parinții vor afla abia pe 10 septembrie in ce scenariu din cele trei se incadreaza școala unde invața copiii lor. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca DSP va face o evaluare pe 7 septembrie, iar școlile vor transmite pe 10 septembrie scenariul ales. „Plecam de la premisa ca anul școlar…

- Ministerul Educației a renunțat la ideea ca parinții sa completeze o declarație pe proprie raspundere atunci cand iși trimit copiii la școala, un document prin care ar fi trebuit sa iși asume ca nu au simptome de boala și ca elevii nu au intrat in contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. „I-am solicitat…

- Președintele Klaus Iohannis a menționat faptul ca online-ul este mult mai bine pregatit decat era in starea de urgența, iar in acest sens atat Guvernul, cat și Ministerul Educației lucreaza cu viteza maxima. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar ”Online-ul…

- Cu mai putin de o luna si jumatate inainte de inceperea noului an scolar, oficialii Ministerului Educatiei nu au oferit inca un plan concret vizand desfasurarea cursurilor. In momentul de fata, exista trei scenarii de deschidere a scolilor din 14 septembrie propuse de reprezentanti ai Ministerului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca autoritatile centrale nu iau in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie, relateaza Agerpres. El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…