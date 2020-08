Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca a discutat cu membri ai Guvernului despre elaborarea Planului national de redresare si rezilienta, mentionand ca exista mai multe tronsoane importante de autostrada pregatite pentru a fi incluse in proiecte cu finantare europeana. ‘Am discutat cu premierul Orban si cu cativa ministri implicati in elaborarea Planului national de redresare si rezilienta. Este planul pe care il pregatim pentru a atrage fondurile europene negociate acum cateva saptamani, necesare pentru redresarea economiei. Guvernul lucreaza in prezent la identificarea proiectelor care…