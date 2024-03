Stiri pe aceeasi tema

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care aproba o cofinanțare de 200 de milioane de euro pentru autostrada A3 București - Borș, conform informațiilor furnizate de Administrația Prezidențiala. Aceasta cofinanțare este parte a Mecanismului de Redresare și Reziliența dintre Romania (PNRR)…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii Vest pot obține granturi de cate 200.000-4 milioane de euro pentru afaceri in domenii diverse, de la hoteluri, restaurante sau sali de fitness la construcții, mobila ori confecții, printr-o noua schema de fonduri europene…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 69 de noi investitii, in 48 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Proiectele, in valoare totala de 381.457.661 lei, au fost depuse, in anul 2023, in cadrul celei de a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 Valul…

- Organizațiile neguvernarmentale (ONG) din Romania vor putea obține fonduri nerambursabile de cate 25.000-70.000 EUR, sa-și cumpere calculatoare, softuri și alte mijloace IT, printr-o noua linie de finanțare care urmeaza sa se deschida in anul 2024, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Primaria Municipiului Pitești anunța inceperea proiectului „Renovare energetica Colegiul Economic MariaTeiuleanu”, cod proiect: C5-B2.1.a-206, pentru care UAT Municipiul Pitești a obținut finanțare nerambursabila in cadrul Planului…