Ciolacu: În sezonul estival, locuitorii din Ilfov și din București vor merge pe autostradă până la Constanța – VIDEO Cu doar cateva luni ramase pana la inceperea noului sezon estival, vin declarații de ultima ora de la varful Guvernului. In sezonul estival locuitorii din Ilfov și din București vor merge pe autostrada pana la Constanța – e promisiunea venita miercuri de la premierul Ciolacu. „Cea mai mare realizare dupa 30 de ani” Dupa o […] The post Ciolacu: In sezonul estival, locuitorii din Ilfov și din București vor merge pe autostrada pana la Constanța – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Ilfov și din București vor putea sa circule direct pe autostrada spre Constanța incepand cu data de 15 aprilie, constructorul dand garanții ca lucrarilor vor fi finalizate pana atunci.

- Primaria Craiova a decis ce firme se vor ocupa de executia Skate Park-ului, care va fi amenjat in incinta Fantasy Park. Parcul pentru iubitorii de skateboarding va costa municipalitatea peste 2,4 milioane de euro, iar lucrarile ar trebui sa inceapa undeva in luna aprilie. Mai bine de jumatate de an…

- Comunicarea oficiala a Guvernului despre scopul și concluziile descinderii delegației FMI la București este in totala contradicție cu realitatea. In opinia Executivului, FMI a venit sa laude realizarile senzaționale ale puterii politice, cand, de fapt, organizația a avertizat ca Romania este in colaps…

- Taximetriștii din București și Ilfov au organizat un protest masiv in Piața Constituției din Capitala, atragand atenția asupra cererii lor catre Guvernul Romaniei pentru fiscalizarea curselor efectuate de companiile de ridesharing precum Bolt și Uber.

- Sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulația inchisa sau cu restricții de tonaj ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat cu depunere pe partea carosabila, fara a fi impuse restricții de tonaj, in județele Argeș, Brașov, Calarași, Constanța,…

- Medicii de familie din București și Ilfov sunt nemulțumiți pentru ca veniturile lor ar putea scadea cu 50%, in acest an. Publicarea in transparența decizionala la CNAS a proiectului de norme ale contractului – cadru pentru 2024, prin care sunt propuse valori mult scazute ale serviciilor pentru medicina…

- Elevii din Maramureș vor intra in greva japoneza pe parcursul acestei saptamani in semn de protest fața de taierea transportului. Asociatia Valceana a Elevilor (AVE), Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc), Asociatia…

- Deputatul PSD Eugen Bejinariu este unul dintre cei mai avuți parlamentari suceveni. Iar acest lucru este demonstrat de declarația sa de avere, din care reiese ca acesta deține șapte terenuri, o colecție impresionanta de obiecte de arta, dar și sume mari in conturi. Eugen Bejinariu este unul dintre cei…