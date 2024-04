Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege prin care autoritațile locale vor putea decide sa acorde o reducere procentuala a impozitului pe cladiri.Reducerea se va aplica pentru persoanele fizice care dețin proprietați imobiliare in Romania.Conform noii legi promulgate de președinte marți, 2 aprilie,…

- Persoanele care doresc sa-i aduca un ultim omagiu lui Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania, o pot face luni, la Ateneul Roman/ iar inmormantarea va avea loc marti, la Cimitirul Sfantul Ioan din Ramnicu Valcea, The post Trupul neinsuflețit al președintelui Uniunii Scriitorilor…

- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informeaza contribuabilii ca, prin OPANAF 6/2024 a fost aprobat noul model, instrucțiunile de completare și de depunere in anul 2024 a formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”. Declaratia unica se completeaza…

- De astazi, se poate investi in noi titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani, iar dobanzile anuale neimpozabile sunt de 6,1%, respectiv 6,85%. Persoanele fizice care sunt inregistrate in Spatiul Public Virtual le pot cumpara online, pana pe 11 aprilie, iar pana pe 12 aprilie pot fi achizitionate…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a lansat miercuri, 21 februarie , Sesiunea de finanțare nerambursabila pentru anul 2024. Asociatiile, fundatiile, unitatile de cult, organizatiile neguvernamentale ale romanilor de pretutindeni, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de…

- Romanii pot imprumuta statul pe un an și trei ani la dobanzi de 6%, respectiv 6,75% pe an incepand de astazi, prin programul Tezaur.Persoanele interesate pot subscrie pana pe 8 martie, direct la unitațile Trezoreriei, prin Poșta Romana sau Spațiul Privat Virtual. Titlurile de stat au valoare…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut anul trecut cu 3,78%, comparativ cu perioada similara a anului 2022... The post FIRMELE DIN ROMANIA Mai puține inmatriculari de persoane fizice si juridice, mai multe suspendari first appeared on Informatia Zilei .

- Polițe RCA 2024: Persoanele fizice ar putea sa plateasca prima de asigurare in rate, indiferent de nivelul acesteia Polițe RCA 2024: Persoanele fizice ar putea sa plateasca prima de asigurare in rate, indiferent de nivelul acesteia Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat in calcul mai multe masuri,…