- Deportivo Alaves a ajuns la doua partide consecutive fara succes in LaLiga. Formația unde evolueaza și Ianis Hagi a pierdut pe teren propriu in fața celor de la Las Palmas, scor 1-0, in cadrul etapei cu numarul 16 din campionatul Spaniei.

- FC Barcelona primește duminica, de la ora 17:15, vizita lui Deportivo Alaves, formație la care este legitimat Ianis Hagi, intr-o partida din runda cu numarul 13 din La Liga. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. ...

- In etapa a 13 a a primei ligi din Spania, FC Barcelona, campioana in exercitiu, care ocupa actualmente locul 3, cu 27 de puncte, primeste vizita formatiei Alaves locul 14, cu 12 puncte , la care joaca internationalul roman Ianis Hagi.Partida este programata duminica, 12 noiembrie 2023, de la ora 17.15.Am…

- Ianis Hagi a „spart gheata” si a marcat primele sale goluri la Alaves. Fiul „Regelui” a reusit o „dubla” in victoria cu 10-0 a echipei sale, din Cupa Regelui, victorie obtinuta in fata celor de la Deportivo Murcia. Ianis Hagi a fost imprumutat de Alaves la inceputul sezonului, de la Rangers. International…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primele sale goluri pentru Deportivo Alaves, care a surclasat formatia de liga a saptea Deportivo Murcia cu scorul de 10-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci din turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal, scrie Agerpres.Hagi, care a inceput ca rezerva,…

- Echipa italiana Empoli, cu Razvan Marin titular, a pierdut luni, pe teren propriu, scor 0-3, meciul cu Atalanta Bergamo, din etapa a 10-a a Serie A.Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 5, prin Gianluca Scamacca, apoi au mai trecut pe langa gol in cateva randuri inainte ca Teun Koopmeiners…

- Imprumutat la Deportivo Alaves pana la finalul sezonului, Ianis Hagi ar putea schimba din nou echipa.Rangers n-are rezultatele pe care le astepta, astfel ca Michael Beale a fost indepartat de pe banca tehnica. Managerul britanic era cel care nu-l dorea pe Ianis Hagi la echipa, astfel ca mijlocasul roman…

- Titular la Deportivo Alaves in ultima vreme, Ianis Hagi (24 de ani) a realizat un bilanț al partidelor jucate de basci in ultima vreme # In secțiunea de comentarii și-au facut apariția numeroși scoțieni care il cer inapoi la Rangers pe roman. „Cat costa biletul de avion? Ți-l platesc eu”, scrie unul…