Stiri pe aceeasi tema

- Acel proiect de lege prin care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, pus in dezbatere joi, vizeaza optarea pentru ramanerea in activitate pana la 70 de ani, cu condiția de a alege intre pensie și salariu, in sectorul public. Vor fi și excepții, iar printre ele se afla cadrele didactice,…

- Necrolog Maria Nedealcov, membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctorul habilitat, profesorul universitar, directorul Institutului de Geografie și Ecologie, a decedat. Anunțul a fost facut pe facebook de Lilia Pogolșa, ministru al Educației, Culturii și Cercetarii

- Conducatorii companiilor de construcții, maşinile cărora vor lăsa urme de noroi pe străzile și trotuarele din Chișinau vor fi amendaţi. Anunțul a fost facut de primarul general al capitalei, Ion Ceban.

- Conducatorii companiilor de construcții, maşinile cărora vor lăsa urme de noroi pe străzile și trotuarele din Chișinau vor fi amendaţi. Anunțul a fost facut de primarul general al capitalei, Ion Ceban.

- Conducătorii companiilor de construcții, maşinile cărora vor lăsa urme de noroi pe străzile și trotuarele din oraș ,vor fi amendaţi. Anunțul a fost facut de edilul capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook, relateaza Noi.md. Deranjat de murdaria care se lasa pe strazile capitalei, Ceban…

- Robert-Eugen Szep, directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetica si Resurse Montane Miercurea Ciuc din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", a fost numit secretar de stat in Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, printr-o decizie a premierului…

- Spitalul de Urgența, Spitalul de Chirurgie Plastica, Reparatorie și Arsuri, Spitalul pentru Copii Grigore Alexandrescu și Spitalul de Urgențe Oftalmologie au fost trecute din administrarea Sectorului 1 la Consiliul General al Capitalei, a scris Clotilde Armand pe Facebook. In replica, Nicușor Dan spune…

- Suntem din nou in fața unei noi „primaveri tacute“? Aceasta intrebare se gasește pe buzele tot mai multor oameni de știința și jurnaliști ingrijorați ca omenirea urmeaza sa se confrunte cu o amenințare serioasa la fel de ingrijoratoare ca aceea pe care o reprezenta in trecut DDT-ul. Nu toți oamenii…