Toate blocurile din Negrești-Oaș vor avea fațada noua grație reabilitarii termice prin care vor trece. Anunțul a fost facut de primarița Aurelia Fedorca, in cadrul unei conferințe de presa, prin care a informat ca blocurile de pe Aleea Trandafirilor, respectiv strazile Victoriei și Livezilor vor fi urmatoarele care vor beneficia de lucrari de eficientizare energetica, prin PNRR.