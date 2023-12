Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut in trimestrul 3, in termeni reali, cu 0,9%, fata de trimestrul 2, arata datele provizorii (1) publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).Economia tarii a inregistrat o crestere cu 1,1% pe seria bruta si de 2,9% pe seria ajustata sezonier…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in primele noua luni, in termeni nominali, cu 13,5%Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2023, in termeni nominali,…

- Comertul cu ridicata a inregistrat cifre de afaceri in crestere, in primele noua luni (INS)Afacerile din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-au majorat cu 1,4%, ca serie bruta, in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022,…

- PIB-ul Romaniei a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % fața de aceeași perioada a anului trecut. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, arata datele publicate…

- Preturile locuintelor in cele 27 de state membre ale UE au crescut cu 0,3% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu primele trei luni ale anului, dar au scazut cu 1,1% fata de trimestrul doi din 2022, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In schimb, chiriile au…

- Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut pe total cu 12,4% in primele sapte luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului precedent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la…

- Volumul investițiilor nete este in creștere in trimestrul II, respectiv semestrul I din 2023, fața de aceleași perioade de anul trecut, arata cele mai recente date, provizorii, publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS). Investițiile nete realizate in economia naționala au insumat 40,02…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 70,050 miliarde lei in semestrul I 2023 i, in crestere cu 13,5%, comparativ cu semestrul I 2022, arata datele provizorii publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).”In trimestrul II 2023 investitiile nete realizate in economia…