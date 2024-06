Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele patru luni din 2024, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 493.200 tone echivalent petrol (tep), cu 13% mai mare (+56.700) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile…

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele trei luni ale acestui an, 511.600 tone echivalent petrol, fiind cu 11,6% mai mica (minus 66.900 tep) fata de cea din perioada similara din 2023, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carbune…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2024, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 207.200 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% mai mare (+31.900) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 165.700 tone echivalent petrol, fiind cu 8,7% mai mica (minus 15.700 tep) fata de cea din ianuarie 2023, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carbune net au fost in ianuarie…

- Romania a produs, in ianuarie 2024, o cantitate de titei de 231.700 tone echivalent petrol (tep), cu 11.300 tep mai mica (-4,7%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat in prima luna…