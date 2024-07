Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica pe primele trei luni, revizuita in urcare de INS Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in urcare cresterea economica din primele trei luni ale acestui an, la 0,7%, de la 0,4% cat estima anterior. Fata de acelasi trimestru din anul 2023, produsul intern brut a inregistrat…

- Datele publicate de Institutul Național de Statistica (INS) arata ca, potrivit opiniei managerilor, construcțiile și comerțul cu amanuntul vor inregistra creșteri in trimestrul 3 din 2024. Aceasta evoluție este rezultatul strategiei Guvernului condus de Marcel Ciolacu de a aloca fonduri publice record…

- Saptamana care tocmai a trecut ne-a adus o serie de vești bune din punct de vedere economic. Institutul Național de Statistica a transmis ca salariul mediu net in Romania a trecut pragul de 1000 de euro, atingand 1043 de euro și ca inflația a atins 5,1%, de la aproape 17% cat s-a inregistrat in noiembrie…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in jos cresterea economica din primele trei luni ale acestui an, la 0,4%, de la 0,5% cat estima anterior, iar fata de acelasi trimestru din 2023, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 0,1% pe seria bruta si cu 1,8% pe seria ajustata sezonier,…

- Strategia PSD de investiții pentru creștere economica sustenabila a Romaniei inseamna dezvoltare, dar și transformarea industriei naționale. Datele publicate de Institutul Național de Statistica la 17 mai arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu susține industria romaneasca sa faca trecerea de la…

- In ultimele luni, cifra de afaceri din industrie a Romaniei a cunoscut o creștere semnificativa, iar acest lucru nu poate fi neglijat. Datele furnizate de Institutul Național de Statistica (INS) indica faptul ca masurile implementate de Guvernul PSD au avut un impact pozitiv asupra mediului de afaceri…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% in termeni nominali, in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, datorita avansului inregistrat in industria prelucratoare (+7,1%), informeaza miercuri Institutul National de Statistica (INS). In perioada analizata, industria…

- Institutul Național de Statistica a anunțat joi ca rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%. „Indicele preturilor de consum in luna martie 2024, comparativ…