- CS Gheorgheni Hokey Club a fost invinsa acasa de MAC HKB Ujbuda, cu scorul de 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, duminica, in Erste Liga la hochei pe gheata. Matic Podlipnik a marcat golul harghitenilor, dupa ce oaspetii au deschis scorul prin Scott Macaulay,…

- Gruparea de sub Tampa a cedat, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-3, dupa loviturile de departajare, in fața echipei ungare UTE Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața. Dupa cele 60 de minute regulamentare de joc și cele 5 minute de prelungiri (timp suplimentar), scorul…

- Luni, 23 noiembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața au avut loc doua confruntari: Corona Brașov Wolves – Dunaujvarosi Acelbikak 8-3 (FOTO, cu gazdele in galben-albastru) și Hockey Klub Gheorgheni – Fehervari Titanok 3-4, dupa penalty-uri. Brașovenii s-au impus fara probleme acasa și se pregatesc sa…

- Hochei Club Gheorgheni a cedat, vineri seara, acasa, cu scorul de 1-2, dupa loviturile de penalizare, in fața echipei ungare Ferencvaros Budapesta, intr-un meci din Erste Liga. In urma acestui rezultat, harghitenii raman pe locul 7 in clasament, cu 8 puncte din 8 partide, in timp ce Ferencvaros a urcat…

- Joi, 15 octombrie, in Erste Liga de hochei pe gheața a avut loc o singura confruntare. Echipa maghiara Fehervari Titanok, aflata la debut in noul sezon, a intrecut formația harghiteana Hockey Klub Gheorgheni cu scorul de 3-3 și 4-3 dupa executarea loviturilor de departajare (FOTO, din timpul meciului,…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni disputa, marți, in Ungaria, noi jocuri in Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii au ca adversara formația din Dunaujvaros, iar gruparea din Gheorgheni intalnește pe UTE Budapesta. Inaintea acestor jocuri, in clasament conduce Corona Brașov, cu 12…

- Sport Club Miercurea Ciuc intalnește, miercuri seara, in deplasare, de la ora 20 și 30 de minute, formația ungara DEAC Debretin, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața. Marți, Corona Brașov a invins, in deplasare, cu 4-2, pe UTE Budapesta, iar Hochei Club Gheorgheni a pierdut cu 4-2 in fața…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni au caștigat, duminica seara, partidele susținute in Ungaria in cadrul Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii s-au impus cu 5-2 in fața echipei Opten Vasas, iar cei din Gheorgheni au invins, dupa prelungiri, pe Ferencvaros 2-1. Marți, Corona Brașov…