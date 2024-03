Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a publicat lista evenimente sportive care se vor desfașura in perioada urmatoare, in randul echipelor de juniori. Astfel, programul este urmatorul: Campionatul Național Popice Echipe Feminin – Finala In weekend-ul 23-24 martie, la Cluj; Handbal…

- In ultima etapa a sezonului regulat, echipa de junioare din cadrul CSM Targu Mureș a avut o misiune mai grea la popice, jucand pe terenul campioanei en-titre, CS Electromureș Romgaz. Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, cu un plus de 22 de popice doborate, scorul final fiind urmatorul: Electromureș…

- Echipa U15 de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș s-a clasat pe locul 7 din 43 de echipe in Campionatul National. Acest rezultat este un pas mare facut in fata, comparativ cu rezultatul din sezonul trecut, cand echipa a terminat pe locul 13. In ultimul meci din Final 8 al Campionatului Național…

- Peste 300 de fermieri și distribuitori din județul Mureș preponderent, dar și din Alba, Cluj, Brașov au participat, la Targu Mureș, la Corteva Learning Day, o zi care a cuprins o lecție intensiva despre agricultura, agronomie, chimie și biologie susținuta de catre specialiștii companiei globale Corteva…

- Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a jucat cea de-a 15-a etapa din Liga I impotriva ocupantei locului doi in clasament: CSS VSK Gheorgheni. Potrivit CSM Targu Mureș, rezultatul meciului a fost urmatorul: CSS VSK Gheorgheni – CSM Targu Mures 2: 83-65 (19-9, 21-23, 26-12, 17-21) Marcatorii…

- CSM Targu Mureș primește, sambata, de la ora 18.00, vizita campioanei en-titre U-BT Cluj, in prima etapa din grupa locurilor 1-10 din Liga Naționala de baschet masculin. Inaintea acestui joc, clujenii, care au caștigat grupa A din prima faza a campionatului, ocupa prima poziție cu 16 puncte, iar mureșenii,…

- CSM Targu Mureș se mandrește cu echipa de popice juniori care a caștigat fara probleme jocul in fața celor de la Inter Petrila, in prima etapa din returul Campionatului Național. Potrivit CSM, rezultatul a fost urmatorul: Inter Petrila – CSM Targu Mureș 2774 p.d. – 2998 p.d. Acesta este un rezultat…

- Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a castigat penultimul meci din Faza I a campionatului, dar este posibil sa fi pierdut trei jucatori pentru meciul de la Pitesti. Potrivit CSM, rezultatul etapei a 17-a din Liga Naționala de Baschet Masculin (LNBM) care s-a disputat luni, 15 ianuarie,…