Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul 13-14 Aprilie, parcul de amuzament de la Buscat iși va deschide porțile pe Muntele Basmelor. Temperaturile ridicate din termometre au grabit deschiderea sezonului pe Muntele Basmelor , din localitatea Baișoara (jud. Cluj), care iși va deschide porțile in weekendul 13-14 Aprilie 2024. In…

- Temperaturile ridicate din termometre au grabit deschiderea sezonului pe Muntele Basmelor, din localitatea Baișoara (jud. Cluj), care iși va deschide porțile in weekendul 13-14 aprilie 2024. In parcul aflat la doar 55 de km de municipiul Cluj-Napoca, și care se intinde pe o suprafața de 37 de hectare,…

- Se deschide parcul de amuzament de la Muntele Basmelor, in Apuseni. Surprize pentru copii și adulți, la 100 de km de Alba Iulia Se deschide parcul de amuzament de la Muntele Basmelor, in weekendul 13-14 aprilie 2024. Este un loc dedicat mai ales familiilor, cu multe surprize pentru copii și adulți și…

- Maramureșenii dornici sa descopere lucruri noi nu trebuie samearga departe. In acest final de saptamana are loc deschiderea deschiderea sezonului pe Muntele Basmelor, din localitatea Baișoara (jud. Cluj), parc aflat la 160 de km de municipiul Baia Mare. Acesta se intinde pe o suprafața de 37 de hectare,…

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a publicat lista evenimente sportive care se vor desfașura in perioada urmatoare, in randul echipelor de juniori. Astfel, programul este urmatorul: Campionatul Național Popice Echipe Feminin – Finala In weekend-ul 23-24 martie, la Cluj; Handbal…

- PRIAevent, sub egidia Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, APIA și AFIR, a organizat, sambata, 27 ianuarie, cea de-a doua ediție a Galei Fermierilor, la Universitatea Sapientia din Targu Mureș. In cadrul evenimentului, mai mulți fermieri din Ardeal (Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Bistrița…

- Accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor, transmite IPJ Mureș. Din primele verificari efectuate la fața locului, s-a stabilit ca un autoturism condus de un barbat de 28 de ani, din județul Iași, ar fi surprins și accidentat doua tinere, de 15 și 22 de ani, din județul Harghita, care, in calitate…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, luni, 15 ianuarie, s-au deschis porțile Laboratorului de Conservare și Restaurare. O zi plina de descoperiri in atelierul de restaurare a carților vechi! " In colaborare cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș,…