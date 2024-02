Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targu Mureș 2 a invins in deplasare vineri, 2 februarie, cu scorul de 103-99 (27-13, 17-22, 22-19, 19-31, 18-14) pe CSO Voluntari 2, intr-un meci contand pentru etapa a 15-a a Ligii 1 de baschet masculin. In urma acestui succes, mureșenii se mențin pe locul 2 in clasamentul Grupei B a Ligii 1. Marcatorii…

- Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a invins joi, 28 decembrie, liderul Conferinței B al Ligii Naționale de Baschet Masculin, succesul fiind al cincelea la rand. Potrivit CSM, rezultatul final a fost urmatorul: CSM Targu Mures – CSM CSU Oradea 88-83 (14-23, 29-24, 28-20, 17-15) Marcatorii…

- Divizia A1 de volei feminin din cadrul CSU Targu Mureș a incheiat sambata, 16 decembrie, etapa a XI-a a fazei I din campionat cu o infrangere in fața echipei CS Dinamo București. Echipa adversara s-a impus cu scorul de 3 la 0 (25/13, 25/16, 26/24) in fața mureșencelor. Potrivit CSU, cele mai multe puncte…

- Echipa masculina de baschet Liga I, din cadrul CSM Targu Mureș a jucat doua meciuri, in doua zile la București. In primul meci disputat, mureșenii au reușit sa caștige, in timp ce, in cel de-al doilea meci, au pierdut la o diferența de doua puncte in fața adversarilor. Total Sport București – CSM Targu…

- Echipa mureșeana de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a obținut victoria in deplasare, impotriva celor de la CSM Petrolul Ploiești. Astfel, rezultatul celei de-a XII-a etape din Liga Naționala de Baschet Masculin este urmatorul: CSM Petrolul Ploiești – CSM Targu Mureș: 85-97 (26:32, 15:17,…

- Echipa de futsal din cadrul CSM Targu Mureș a pierdut și ultima partida din anul 2023, in Liga I. Potrvit CSM Targu Mureș, rezultatul final a fost urmatorul: Mausoleul Marașești – CSM Targu Mureș: 5-2 (3-1) Marcatorii din cadrul meciului au fost: Robert Paliștean și Ordogh Attila Antrenorul echipei,…

- Formația masculina de baschet CSM Targu Mureș a pierdut, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 85-81, in fața echipei BC Argeș Pitești, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa a Ligii Naționale, grupa B. Sarbul Mladen Jeremic și muntenegreanul Goran Martinic, ambii cu cate 15 puncte, Santa Szabolc…

- Sambata, 11 noiembrie, s-a desfașurat cea de-a VIII-a etapa din Liga I la futsal, etapa in care CSM Targu Mureș a jucat impotriva celor de la FK Odorheiu Secuiesc. Meciul s-a incheiat cu scorul de 5-0 (2-0) pentru adversari. „In fața unei sali pline, echipa noastra a facut un joc excelent impotriva…