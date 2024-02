Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții CSM Targu Mureș au publicat marți, 30 ianuarie, lista cu urmatoarele meciuri care se vor disputa. Baschet masculin CSM Targu Mureș va juca duminica, 4 februarie, cu CS Dinamo București, de la ora 19:00. CSM Targu Mureș (Liga I) va juca sambata, 3 februarie, cu CSO 2 Voluntari, de la ora…

- A venit și ziua in care sportivii de la CSM Targu Mureș au adus un zambet pe fețele antrenorilor și ale suporterilor dupa ce au adus prima victorie la futsal. Dupa o prima jumatate de campionat in care tinerii sportivi doar au fost aproape de rezultate pozitive, 16 ianuarie 2024 va fi inscrisa in istoria…

- La sediul Federatiei Romane de Baschet au avut loc, ieri, atat sedinta de atribuire a turneului Final 8 al Cupei Romaniei, cat si tragerea la sorti a sferturilor de finala ale competitiei ce va avea loc in luna februarie a anului viitor. In urma licitatiei desfasurate, campioana U-BT Cluj-Napoca a castigat…

- Echipa masculina de baschet Liga I, din cadrul CSM Targu Mureș a jucat doua meciuri, in doua zile la București. In primul meci disputat, mureșenii au reușit sa caștige, in timp ce, in cel de-al doilea meci, au pierdut la o diferența de doua puncte in fața adversarilor. Total Sport București – CSM Targu…

- Echipa mureșeana de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a obținut victoria in deplasare, impotriva celor de la CSM Petrolul Ploiești. Astfel, rezultatul celei de-a XII-a etape din Liga Naționala de Baschet Masculin este urmatorul: CSM Petrolul Ploiești – CSM Targu Mureș: 85-97 (26:32, 15:17,…

- Revelația returului Seriei a 9-a a Ligii a III-a de fotbal, ACS Targu Mureș 1898, a reușit sambata, 2 decembrie, cea de-a șasea victorie consecutiva și s-a apropiat la doar un punct de accederea in play-off-ul competiției. Elevii antrenați de catre Flavius Sabau au invins, cu scorul de 4-3, in etapa…

- Vineri, 16 noiembrie, a avut loc etapa a IX-a a Ligii I de futsal unde echipa din cadrul CSM Targu Mureș a primit replica formației din Sfantu Gheorghe, echipa inscrisa direct in primul eșalon. CSM Targu Mureș – Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe: 2-8 (1-3) „Abia a inceput meciul și oaspeții deja au condus pe…

- Echipa de hochei U15 din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a disputat prima confruntare in deplasare impotriva celor de la HC Bikak Targu Secuiesc, unde a reușit sa inscrie primele sale goluri in acest sezon. Rezultatul final: HC Bikak Targu Secuiesc – CSM Targu Mureș 12-4 Marcatorii…