Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) a semnat cu Alaves in perioada de mercato a verii, sub forma de imprumut de la Rangers, pana la finalul sezonului. Internaționalul roman a primit numarul 10 la formația din La Liga, iar fanii echipei erau de-a dreptul incantați de mutare, intrucat tatal sau a jucat la Barcelona…

- Atletico Madrid și Borussia Dortmund iși dau intalnire miercuri seara in in sferturile UEFA Champions League. Duelul de pe Metropolitano va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport 3, Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Returul are loc pe 16 aprilie, la DortmundPSG - Barcelona e celalalt sfert…

- Presedintele clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, considera ca sosirea starului francez Kylian Mbappe la Real Madrid, in aceasta vara, va genera probleme si va forta plecarea unei alte vedete a rivalei din La Liga, informeaza presa spaniola, potrivit Agerpres. Intrebat, in cadrul…

- Echipele spaniole de fotbal Real Madrid si FC Barcelona vor semna un nou capitol in istoria rivalitatii lor cu un duel la New Jersey (3 august), pe stadionul MetLife (82.500 locuri), gazda finalei Cupei Mondiale din 2026, cu prilejul Soccer Champions Tour, o competitie din presezon devenita obisnuita…

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Mallorca, in etapa a 28-a din La Liga.Catalanii au primit un penalti in minutul 22, dupa consultarea VAR, la un fault al lui Copete la Raphinha, insa Ilkay Gundogan a ratat si scorul a ramas 0-0. Barcelona…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta, de la 22:00, in reeditarea sfertului de finala din Cupa Spaniei, intr-o partida care conteaza pentru etapa #27 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Orange Sport 4, Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Bilbao și Barcelona iși dau intalnire…

- Real Sociedad a fost invinsa, vineri seara, cu 3-1, pe teren propriu, de Villarreal, in prologul etapei a 26-a din La Liga, conform Agerpres. Santi Comesana (17, 47) si Alexander Sorloth (90+5) au marcat golurile oaspetilor, pentru formatia din San Sebastian punctand Mikel Merino (86). Real Sociedad…