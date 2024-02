Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei și a razboiului din Ucraina, navele de croaziera au devenit o raritate in porturile din Romania. In ultimii doi ani, la Constanța, n-a fost vazuta niciuna. Navele maritime cu turiști straini au ocolit Romania, iar cele fluviale au adus puțini vizitatori. In 2024, ar trebui sa ajunga…

- ”Sa stiti, capacitatea de tranzit din Portul Constanta ne permite cantitati mult mai mari decat… si sa stiti, noi am facut fata, nu au fost lucruri care au blocat Portul Constanta. Aaa… vedeti anumite cozi pe A2, sa spunem… nu e din cauza ca capacitatea portului de a exporta sau de a importa anumite…

- Portul Constanța, situat la Marea Neagra, a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale din istorie in 2023, datorita unei creșteri a transporturilor din Ucraina și a proiectelor de infrastructura finanțate de Uniunea Europeana, a anunțat miercuri autoritatea portuara pentru Reuters.Portul a livrat…

- Traficul total de marfuri la Constanta s-a ridicat la 92,5 milioane de tone in 2023, in crestere cu 22,5% fata de anul precedent, a precizat autoritatea portuara. Portul Constanta a expediat 36 de milioane de tone de cereale anul trecut, ceea ce reprezinta o crestere cu 50% fata de anul precedent. Cerealele…

- ”De astazi, navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat iar sistemul de balizaj va permite navelor sa navigheze in conditii de siguranta 24 de ore din 24”, a transmis ministrul Transporturilor. Grindeanu a aratat ca ”este un pas extrem de important…

- In cadrul intalnirii, au fost abordate teme de interes major pentru dezvoltarea componentei economice din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, precum: dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, ca obiectiv de mare importanța strategica in noua conjunctura geopolitica, implicațiile…