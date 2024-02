La ce curs valutar(leu-euro) ar trebui să ne așteptăm în 2024 Analiștii furnizorului de servicii de schimb valutar iBanFirst spun ca leul va continua sa piarda in raport cu euro și in 2024. Principala cauza este considerata presiunea pusa pe Romania de razboiul din Ucraina. iBanFirst estimeaza o crestere a cursului EUR/RON de la 5,00 la 5,02 lei pentru un euro. ”Analistii iBanFirst anticipeaza o usoara depreciere a leului in raport cu euro in 2024. Cel mai probabil leul va ramane sub presiune pe fondul conflictului din Ucraina si al impactului acestuia asupra economiei europene. Evolutia leului va fi, de asemenea, influentata de politica monetara a Bancii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. O drona cu 50 de kilograme de substanta exploziva a fost doborata de ucraineni deasupra spatiului aerian al Republicii Moldova, la aproximativ 30 de kilometri de tara noastra. Intreg perimetrul a fost securizat, iar autoritatile de peste Prut au dat asigurari ca nu exista riscuri…

- Romania vrea sa inaspreasca regulile pentru cerealele din Ucraina, astfel, ministrul Bolos anunta ca va introduce sigiliul electronic al marfurilor . Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite, iar in acest sens va fi introdus sigiliul electronic…

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara.Traficul total de marfuri…

- Moneda nationala va inregistra o usoara depreciere in primul trimestru al acestui an, pe fondul cresterii slabe a economiei locale, un euro urmand sa fie cotat la 4,99 lei, in timp ce dolarul va atinge 4,70 lei, arata o analiza realizata de fintech-ul iBanFirst și preluata de Agerpres. Analistii preconizeaza…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin „Evoluția sectorului agricol…

- Deși forțele ucrainene au avut multe succese, punand in dificultate armata rusa, razboiul este acum intr-un impas, in ciuda contraofensivei ucrainene. „Sunt victorii importante, chiar daca nu au mutat linia frontului”, declara Jens Stoltenberg. El subliniaza importanța continuarii sprijinului pentru…

- Managerii din Romania estimeaza, pentru perioada noiembrie 2023 - ianuarie 2024, o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, in comertul cu amanuntul si in servicii, dar si o crestere a preturilor in aceste domenii, arata datele publicate astazi de

- Executivul condus de liberalul Mark Rutte, si-a exprimat vineri preocuparea cu privire la ajutorul militar oferit Ucrainei de Olanda, in cazul in care Geert Wilders și partidul sau de extrema dreapta, care au castigat miercuri alegerile legislative, ar prelua guvernarea, relateaza agentia EFE, potrivit…