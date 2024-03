”Eu personal nu sunt multumit in legatura cu modul in care merg astazi lucrurile. Ma asteptam la mai mult, sa ne miscam mai repede, sa nu ma sune comercianti care sa imi spuna ca stau de o saptamana cu sacii si nu a venit nimeni sa ii ia. Ma asteptam sa nu existe astfel de probleme care tin exclusiv de viteza si de modul in care noi ne facem treaba”, a afirmat Mircea Fechet. Ministrul a afirmat ca se asteapta ca ritmul in care se deschid fabricile si instalatiile de numarare si sortare sa creasca. ”Ma astept sa le punem in functiune cat mai repede, va veni un volum mare de ambalaj in gestiunea…