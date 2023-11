Indiciul care ar putea să-i dea de gol pe suspecții în crima de la Sibiu Omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu a murit, in urma loviturilor primite de la cei trei agresori, care au intrat peste el in casa. Aceștia sunt de negasit, dar a aparut un indiciu care ar putea sa conduca la identificarea lor. Dupa ce și-ar fi supravegheat victima cateva zile la rand dintr-o casa vecina, cei trei au decis sa acționeze in noaptea de duminica spre luni. Au știut, astfel, cum sa taie curentul, dezactivand sistemul de securitate al vilei de la exterior (nu și la interior) și au acționat fara sa lase urme. Numai ca se pare ca unul dintre hoți a facut o greșeala, care intr-un final… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cei trei barbati cu cagule pe fete au furat ceasuri in valoare de peste 200.000 de euro din casa omului de afaceri sibian, pe care l au batut si care a decedat in cursul noptii la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU , a precizat, pentru AGERPRES, prim procurorul…

- Moartea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner , batut crunt in propria casa de indivizi pana acum neidentificați, a starnit numeroase reacții de indignare, dar și unele semne de intrebare. Adrian Kreiner a murit marți seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Sibiu, anunțul trist fiind…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu, batut crunt de trei barbați cu cagule care au intrat peste el in casa, in noaptea de duminica spre luni, a murit. Suspecții nu au fost gasiți nici pana acum. Cea care a anunțat moartea afaceristului este logodnica lui, care se afla și ea in casa la momentul…

- Cunoscutul om de afaceri din municipiul Sibiu, in varsta de 50 de ani, se afla in stare critica la Spitalul Județean, pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Adrian Kreiner a fost victima unei agresiuni brutale petrecute in propria sa locuința de pe

