Stiri pe aceeasi tema

- Marin Dinu, un barbat in varsta de 67 de ani, a fost internat pe data de 3 aprilie 2024 la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, iar a doua zi a murit.Astazi, fiica lui, Claudia Dinu, a venit in fata spitalului pentru a cere socoteala, dupa ce a aflat despre ancheta valului de morti suspecte…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca va merge la spitalul Sfantul Pantelimon, unde mai multe anchete sunt in curs de desfașurare privind moartea suspecta a 17 de pacienți de la Terapie Intensiva.

- Ministrul Sanatații a ajuns la spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala penru a verifica ce s-a intamplat și daca exista factori care pot pune sub indoiala calitatea actului medical. Iata declarațiile!

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca va discuta cu echipa de control si cu managementul Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Capitala despre activitatea din Sectia de Terapie Intensiva, vineri, in cadrul vizitei la aceasta unitate. „Vreau sa stiu exact cum se desfasoara…

- In premiera, medicii de la Secția de Terapie Intensiva Neonatala Medicala și Chirurgicala din cadrul Spitalului ”Marie Curie” au realizat o procedura extrem de complicata pentru salvarea unui bebeluș venit pe lume prematur, cu o afecțiune extrem de rara, pentru care nu exista un tratament. Este vorba…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a declarat joi ca are indoieli cu privire la acuzatiile unei asistente medicale. Aceasta ar fi sustinut ca in cadrul Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” ar fi decedat, in perioada 4 – 7 aprilie, 20 de pacienti din cauza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a reacționat, joi, la Digi24, in cazul spitalului Sfantul Pantelimon din București, unde o asistenta de la Terapie Intensiva a sustinut ca au murit 20 de pacienti in perioada 4-7 aprilie, dupa ce medicii de acolo au scazut doza unui anume tratament."Eu am indoieli…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca va trimite Corpul de Control la Spitalului Sf. Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei. Asta dupa ce procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au primit, astazi, o sesizare cu privire la un val de morti suspecte la sectia de Anestezie…